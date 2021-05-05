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Giriş Tarihi: 5.5.2021 10:40

'da maganda dehşeti! Meşale yakıp yaptı!

DHA
İstanbul'da maganda dehşeti! Meşale yakıp drift yaptı!

'da maganda dehşeti yaşandı. Bir sürücü, yol ortasında meşale yakıp yaptı. Maganda, o anların videosunu da sosyal medyada paylaştı. Bunun üzerine polis, düğmeye bastı. Sürücüye  6 bin 700 lira para cezası yazıldı. İşte haberin ayrıntıları

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri sosyal medya üzerinde yaptıkları incelemede bir sürücünün drift yaparken çekilen görüntüleri paylaştığını belirledi.

Görüntülerde yol ortasına meşale yakan sürücünün daha sona otomobiliyle bu meşale çevresinde drift yaptığı görüldü. Yapılan incelemede görüntülerin Ataşehir, Ferhatpaşa yolu sokak üzerinde çekildiği belirlendi. Polis ekipleri yaptıkları siber takip sonucu şüphelinin önce kullandığı bilgisayarın IP numarasını ardından adresini ve kimliğini tespit etti.

Sivil Trafik Ekipleri önceki gün sürücü F.K.'yı gözaltına aldı. Sürücüye Karayolları Trafik kanunun 67/1D (Herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi -DRİFT-) maddesinden 6700 TL idari para cezası kesildi.

Sürücünün kullandığı otomobil ise 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

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İstanbul'da maganda dehşeti! Meşale yakıp drift yaptı!
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