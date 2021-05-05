İstanbul'da maganda dehşeti! Meşale yakıp drift yaptı!

Görüntülerde yol ortasına meşale yakan sürücünün daha sona otomobiliyle bu meşale çevresinde drift yaptığı görüldü. Yapılan incelemede görüntülerin Ataşehir, Ferhatpaşa yolu sokak üzerinde çekildiği belirlendi. Polis ekipleri yaptıkları siber takip sonucu şüphelinin önce kullandığı bilgisayarın IP numarasını ardından adresini ve kimliğini tespit etti.