İstanbul'da otobüs kuryeyi sıkıştırdı! Meslektaşları başından ayrılmadı!

Kazayla ilgili konuşan bir esnaf, "Belediye otobüsü motosikletliyi sıkıştırmış. Baktım ki adam yerde, kuryeymiş. Durumu iyiydi, ben yerde yatarken gördüm. 'Belim' diye söylendi, aklı başındaydı. Otobüs şoförü gitti, sonra ambulans geldi" dedi. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.