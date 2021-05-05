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Giriş Tarihi: 5.5.2021 16:43 Son Güncelleme: 5.5.2021 16:45

'te ofiste dehşet! Silahını çıkartıp...

DHA
İzmit'te ofiste dehşet! Silahını çıkartıp...

'te, dehşet dolu anlar yaşandı. Bir iş merkezindeki ofiste O.Ö., kavga ettiği T.B.'yi tabanca ile vurarak yaraladı. İşte haberin detayları

İzmit'te yaşanan olay, öğle saatlerinde Mehmet Ali Paşa Mahallesi Sabri Aksoy Sokak'ta meydana geldi. Bir iş merkezinin 2'nci katındaki ofiste O.Ö ile T.B. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında O.Ö., yanındaki tabanca ile T.B.'ye bir el ateş etti. Kalçasından yaralanan T.B. kanlar içerisinde yere yığıldı.



İş merkezindeki kişilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. T.B. ambulans ile hastaneye kaldırılırken, polis olayın ardından kaçan O.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.

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İzmit'te ofiste dehşet! Silahını çıkartıp...
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