“Jandarma burnumu kırdı” yalanı yatsıya kadar sürdü

Karlıova İlçesi'nde önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, aynı apartmandaki alt kat komşusu Uzman Çavuş Ferhat K.'nin fiziksel saldırısına maruz kaldığını iddia eden Rahime Ö. burnuna sarılı bandajla sosyal medyadan bir video paylaştı. Ö, oğluyla tartışan Uzman Çavuş Ferhat K,'nin kendisine keserle saldırdığını ve çıkar arbedede burnunun kırıldığını ileri sürdü.





HDP'LİLER EVE KOŞTU

Rahime Ö,'nün sosyal medyadan yayınladığı "Jandarma burnumu kırdı" yalanı olaydan bir gün sonra eve gelen HDP'li milletvekillerinin ziyaretiyle ortaya çıktı. HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ve Kadın Meclisi Sözcüsü Ayşe Acar Başar'ı kapıda karşılayan Rahime Ö', nün sosyal medyada yayımlanan fotoğraflarında gayet sağlıklı olması gözlerden kaçmadı.

TEPKİ YAĞDI

HDP Kadın Kolları'ndan yayınlanan fotoğrafa ve Rahime Ö'ye kısa sürede sosyal medyada tepki yağdı. Ö,'nün olayın üzerinden 24 saat geçmeden kırıldığını iddia ettiği burnunda hiç bir izin olmayışına dikkat çeken sosyal medya kullanıcıları "jandarmayakeserlikumpas" hashtagiyle Jandarma'ya sahip çıktılar. Binlerce kullanıcı " Bu vatanın isimsiz kahramanlarına iftira atılmasını müsaade etmeyiz" diyerek olaya tepki gösterdiler.

İşte sosyal medyadaki o tepkiler







