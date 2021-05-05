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Giriş Tarihi: 5.5.2021 15:31 Son Güncelleme: 5.5.2021 15:31

'de korkunç olay! Terlik yüzünden öldü!

DHA
Kadıköy'de korkunç olay! Terlik yüzünden öldü!

'de korkunç bir olay yaşandı. Azerbaycanlı aktivist Bayram Mammadov (25), denize düşen terliklerini almak için yüzme bilmediği halde suya atlayınca, boğularak hayatını kaybetti.

İstanbul Kadıköy'de yaşanan olay, 2 Mayıs günü, öğle saatlerinde Kadıköy Moda Sahili'nde yaşandı. Azerbaycan uyruklu Bayram Mammadov'un terlikleri denize düştü. Mammadov da terliklerini almak için yüzme bilmediği halde suya atladı. Bir süre denizde çırpınan genç, akıntıya kapılıp gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler suda arama çalışması başlatırken, Bayram Mammadov'un cansız bedeni saatler sonra Haydarpaşa Tren Garı açıklarında bulundu.
Öte yandan Azerbeycanlı gencin ölümünden 2 gün sonra Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelen bir kişi, arkadaşından 2 gündür kayıp olduğunu söyledi. Polisin gösterdiği fotoğraftan ise, kayıp arkadaşının Mammadov olduğunu teşhis etti.

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Kadıköy'de korkunç olay! Terlik yüzünden öldü!
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