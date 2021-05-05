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Giriş Tarihi: 5.5.2021

Kapı kapı dolaşıp ikna ediyorlar

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
Kapı kapı dolaşıp ikna ediyorlar
KOVID aşısı sırası geldiği halde aşısını yaptırmayanlar için ikna timleri görev başında. 530 bin nüfusa sahip Şırnak'ta, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından aşı ikna timleri oluşturuldu. Aşı ikna timleri, adreslere giderek aşının faydalarını anlatıyor. Aşı olmak istemeyen vatandaşları ikna ederek aşı olmalarını sağlıyor. Şırnak merkeze bağlı Balveren beldesinde aşı sırası geldiği halde aşı olmayan veya ikinci doz aşıları yapmak için sahaya inildi. İkna timlerinin çalışması sonucu Balveren beldesinde vatandaşların yüzde 85'i aşılandı.
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Kapı kapı dolaşıp ikna ediyorlar
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