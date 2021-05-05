Karabük'te orman işlerine ait araç devrildi: 5 yaralı

Olay Yenice ilçesinde meydana geldi. Görev dönüşü ilçeye bağlı Derebaşı köyünde Yenice Orman İşletmesine ait Ersin Karaca'nın kullandığı 78 AAT 017 plakalı araç henüz bilinmeyen nedeniyle devrildi. Bir süre sürüklendikten sonra yolun kenarında devrilerek ters duran kamyonetin sürücüsüyle Mustafa Merhamet (25), Fadime Tuğlu (23), Merve İnan (28) ve Süleyman Semercioğlu (30) yaralandı.

HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların Yenice Orman İşletme Müdürlüğü personeli olduğu ve görevden döndükleri belirtildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.