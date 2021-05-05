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Giriş Tarihi: 5.5.2021 15:51

Karantinadan kaçtı: Oyunda yakalandı

ABBAS ÇAKAR
Karantinadan kaçtı: Oyunda yakalandı

yapılan bir ihbar üzerine, basılan kahvehane içerisinde, 6 kişi  oyun oynarken yakalandı. Şahıslardan birinin karantinada olması gerekirken kahvede oyun oynadığının ortaya çıkması ise herkesi şoke etti.

Kocaeli Gebze İlçesinde bir kahvehane içerisinde oyun oynandığı ihbarı üzerine harekete geçen Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bahse konu adrese baskın yaptı.

Kapalı olması gereken kahvehanede, sokağa çıkma yasaklarını ihlal ederek oyun oynayan 6 kişi yakalandı. Yakalananlara sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek ve koronavirüs tedbirlerine uymamaktan idari para cezaı uygulanırken, bir kişinin, karantinada olması gerekirken, bütün kısıtlama ve tedbirleri ihlal ederek kahvede oyun oynaması herkesi şaşkına çevirdi. Polis şahıs hakkında adli işlem başlattı.

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Karantinadan kaçtı: Oyunda yakalandı
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