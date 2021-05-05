Kayadan oyma Kültepe Müzesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Anadolu tarihinin önemli bir kısmının yazıldığı ve yaşandığı merkez olan Kayseri'nin "Müzeler Şehri" olarak anılması için emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

İHALESİ 5 MAYIS'TA

Kültepe Kaniş Karum'dan başlayarak 6 bin yıllık köklü geçmişe yakışacak bir proje olan Kültepe Müzesi'nde projeler tamamlandı. 5 Mayıs'ta uygulama ihalesi gerçekleştirilecek olan bu müzede Kültepe kazılarından çıkan tarihi eserlerin yer aldığı buluntular sergilenecek. Bu boyutta ve nitelikte tek bir kazıya ait buluntuların sergilendiği tek müze özelliği taşıyan bu proje, kayadan oyma yapısıyla şehre değer katacak.

2022 YILI KÜLTEPE YILI OLSUN

Ticaretin ve kültürün merkezi olan ve 6 bin yıllık geçmişiyle değişik medeniyetlere ev sahipliği yapan Kayseri'ye çok özel bir müze kazandıracaklarını söyleyen Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Kültepe Müzesi Projesi'nin hazır olduğunu, müze tamamlandığında yerin altındaki kültürel birikimin burada yer alacağını kaydetti.

Bölgedeki kazı çalışmalarının12 aya çıkarıldığını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç; "Kültepe-Kaniş-Karum bölgelerindeki kazı çalışmaları devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımız burada çalışmaları 12 aya çıkarttı ve gerekli mali desteği verdi. Biz 2022 yılının Kültepe Yılı olması yönünde de temennide bulunuyoruz. En azından bunun altyapı sürecini hızlandırmak adına mali desteğin bakanlığımız tarafından daha fazla ulaştırılacağı kanaatinde olduğumuzu paylaşmak istiyorum. Buradan çıkan eserler tablet şeklindeki çek, senet, değişik ticari anlaşmalarla ilgiliydi. Yurt dışındaki müzelerde yer almakta. Özellikle de Ankara'daki Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde yer alıyor. 20 binin üzerinde tabletimiz maalesef oralarda bulunmakta. Biz bu çıkan eserlerden oluşacak olan Kültepe Müzesi'ni Sivas Yolu üzerinde, inşallah hayata geçiriyoruz" diye konuştu.