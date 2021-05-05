Kıraathanede toplandılar! 13 kişiye 33 bin lira!

İstanbul'da bir kıraathanede toplanan, sokağa çıkma kısıtlaması ile sosyal mesafe kurallarına aykırı hareket eden 13 kişiye 33 bin 694 lira ceza kesildi.

İstanbul Polisi; Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu saat 22.00 sıralarında Kartal İlçesi Kordonboyu Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan bir adresi kontrol etti. Adreste yapılan denetimlerde; iş yerinin ruhsatsız olduğu, adreste iş yeri sorumlusu dahil dokuz kişinin bulunduğu, dört kişinin yasa dışı kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kurallarına aykırı bir şekilde adreste bulundukları tespit edildi. 13 kişiye toplamda 33 bin 694 lira idari para cezası kesildi.