Kırıkkale Belediyesinden Çalılıöz’e yeni Pazar yeri

Kırıkkale merkez Çalılıöz Mahallesinde ikamet eden vatandaşların ihtiyacını karşılamak amacıyla Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın talimatıyla yapımına başlanan semt pazarında çalışmalar sürüyor. Yaklaşık 1 dönüm alana ters şemsiye görünümü ile modern tasarımı yapılan pazar yerinde yaklaşık 50 esnaf mahalle halkına hizmet verecek.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi alan Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "Çallıöz Mahallemizde ekiplerimiz tarafından yapımı devam eden kapalı pazaryeri çalışmalarını inceledik. Kapalı pazaryerimiz Çallıöz Mahallemize hayırlı olsun" dedi.

Mahalle sakinleri de ihtiyaç olan pazar yeri için talimat veren ve yapımına başlanan Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'ya teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.