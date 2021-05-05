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Giriş Tarihi: 5.5.2021 13:51

'de aranan firari hükümlü yakalandı

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kırıkkale'de aranan firari hükümlü yakalandı

'de düzenlenen iki farklı operasyonda çok sayıda makaron ele geçirilirken biri hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 kişi gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, kaçak tütün satışı yaptığı tespit edilen N.K.'nın ikametinde yapılan aramalarda 200 doldurulmuş makaron, 2 kollu sigara sarma makinesi, 5 kilitli şeffaf poşet ele geçirildi. N.K. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince hırsızlık olaylarının engellenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalarda da hırsızlık suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan E.Ş. yakalandı. Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Kırıkkale'de aranan firari hükümlü yakalandı
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