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Giriş Tarihi: 5.5.2021 18:17 Son Güncelleme: 5.5.2021 18:30

'de pişkin gazetecilere takıldı: İşimizle oynama

İHA
Kocaeli'de pişkin dolandırıcı gazetecilere takıldı: İşimizle oynama

'de vatandaşların sosyal medya hesaplarını ele geçiren internet dolandırıcıları, bu kez gazetecileri hedef alarak dolandırmaya çalıştı. Sosyal medya ifşa edildiklerini fark eden dolandırıcılar ilk hesabı kapatarak bir başka hesaptan tekrar aynı kişiyi dolandırmaya kalktı. Yine ifşa edildiğini anlayan pişkin , gülme ifadeleri ile mesaj atıp “Sil hikayeyi işimizle oynama” dedi.

Kocaeli'de internet dolandırıcıları, gazetecilerin sosyal medya hesaplarını ele geçirdikten sonra 'hediye çeki dağıtıyorum' diyerek gazeteci arkadaşlarını dolandırmaya çalıştı.

Dolandırıldığını anlayan bir gazeteci ise kendi sosyal medya hesabında uyarı mahiyetinde paylaşım yaparak dolandırıcıyı ifşa etti.

Paylaşımı görerek ifşa olduğunu anlayan dolandırıcı ise hesabı kapatarak bir başka gazetecinin hesabından tekrardan aynı kişiyi dolandırmaya kalktı.

"SİL HİKAYEYİ İŞİMİZLE OYNAMA"

Pişkin dolandırıcı paylaşımda yine ifşa edildiğini görünce de dolandırmaya çalıştığı gazeteciye sosyal medyadan gülme ifadeleri ile mesaj atarak "Sil hikayeyi işimizle oynama" dedi.

Dolandırılmaya çalışılan gazeteci ise dolandırıcının son mesajını da paylaşarak arkadaşlarını dolandırıcılara karşı uyardı

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Kocaeli'de pişkin dolandırıcı gazetecilere takıldı: İşimizle oynama
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