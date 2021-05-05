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Giriş Tarihi: 5.5.2021 23:11

'da korkunç olay! Tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü

AA
Konya'da korkunç olay! Tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü

'nın ilçesinde akşam saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle aralarında tartışma çıkan ağabey-kardeş, daha sonra kavga etmeye başladı. Kardeşinin bıçakla yaraladığı ağabey, hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.

Konya'nın merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi Seyyad Hamza Sokak'taki evlerinde U.A. (17) ile ağabeyi Rahim A. (30) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Bir süre sonra evden ayrılan ağabey-kardeş apartmanın önünde kavga etmeye başladı. Kavgada U.A. ağabeyini bıçakla yaraladı.

HAYATINI KAYBETTİ

Rahim A. komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Olayın ardından kaçan U.A. polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Emniyete götürülen şüphelinin işlemleri sürdürülüyor.

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Konya'da korkunç olay! Tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü
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