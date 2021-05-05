Lüks sitede yolsuzluk iddiası! Site yönetimi denetim kuruluna saldırdı

Sarıyer'de bulunan yıllık ortalama 20 milyon bütçesi olan sitede ikamet eden Ejder M. denetim kurulu üyeliği yapıyordu. Aynı zamanda sitede ikamet eden Kadir Y., denetim kurulu başkan yardımcısıydı. İkili, gelir gider ve harcama belgelerini inceledikleri esnada usulsüzlükler olduğunu tespit ettiklerini, bu usulsüzlükleri kayıt altına aldıktan sonra Denetim kurulu başkanı olan Seydi K.'e imzalatmak istediklerini fakat kendisinin reddettiğini iddia etti.

EVRAKLARI SUNMAK İSTEDİLER

Seydi K.'nin usulsüzlüklerin tespit edildiği denetim raporunu imzalamam sebebi olarak 'Aleyhine rapor tuttuğunuz benim 30 yıllık arkadaşım' dediği ve bağırdığı ileri sürüldü. Raporun sunulmamasının ve kat maliklerine tebliğ edilmemesinin üzerine Ejder M. ve Kadir Y. aynı lüks sitede ikamet eden avukatları Ahmet Çetinkaya ile birlikte site yönetimine giderek evrakları sunmak ve inceleme yapmak istediler.

DEMİR ASKILIK İLE SALDIRDI

Site yönetimine varan ekip hiç beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı. Denetim kurulu başkanı Seydi K.'nin 'Ne denetimi, ne raporu ben raporu yayınladım' diyerek denetim kurulunun usulsüzlükler üzerine hazırlamış olduğu raporu alarak yırttığı ve avukat Ahmet Çetinkaya'yı dışarı çıkarmak istedi. Çetinkaya'nın sitede oturduğunu, aynı zamanda vekil olarak bulunduğunu dile getirmesinin üzerine Seydi K., ofiste bulunan demir askıyı savurmaya başladı.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Hakaret ve tehditlerle denetim kurulunu ve avukatı dışarıya çıkarak isteyen Seydi K., saldırmaya başladı. Güvenlik tarafından önlenen saldırı karakolda son buldu. İfade veren Ejder M. ve Kadir Y., Binlerce kişinin ikamet ettiği milyonluk sitede denetim kurulu olarak inceleme esnasında usulsüzlükler fark ettiklerini ve rapor haline getirildiğini fakat denetim kurulu başkanı tarafından üstünün kapatılmaya çalışıldığını, ortaya çıkarmak isterken hakaret ve saldırıya maruz kaldıklarını ifade ederek şikayetçi oldular.

'ART NİYETLİ İNSANLARA FIRSAT DOĞUYOR'

İfade veren, kendisine yapılan saldırı doğrultusunda şikayetçi olan bir diğer isim avukat Ahmet Çetinkaya, ''50 yıl önce 8-10 dairelik aparman yönetimi amacıyla hazırlanan kat mülkiyeti kanunuyla binlerce malikin yaşadığı siteleri yönetmek mümkün olmuyor. Art niyetli insanlara fırsat doğuyor. Sitedeki yıllık 20 milyon bütçeyi fark eden şahıslar site yönetimine el atmış durumda.'' Açıklamasında bulunarak kendilerine yapılan saldırıyı kınadı.