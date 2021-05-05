Muş’ta 53 yıldır okuduğu gazeteleri biriktiriyor

Muş'un Varto ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Çaylar Köyü'nde yaşayan 4 çocuk babası Nazım Uzunboylu, günde 6-7 alıp okuduğu gazeteleri özenle 53 yıl boyunca arşivledi.

16 yaşında gazete okumaya başlayarak ülkenin gündemini takip etmeye çalıştığını belirten Nazım Uzunboylu, ilçede gazete satışı olmadığı dönemlerde Muş'tan getirttiğini söyledi. 1966 Varto depremi nedeniyle Ankara Gölbaşı Ortaokulu'nda yatılı olarak eğitim gördüğünü anlatan Nazım Uzunboylu, köyüne geri döndüğünde lise eğitimini Muş Lisesi'nde tamamladığını belirtti.

1968'den bu yana bir fiil hiç ara vermeden gazete okuduğunu ve arşiv yaparak biriktirdiğini kaydeden Uzunboylu, şunları söyledi:

"Ülkenin sorunlarından, gündeminden habersiz kalmadım. O zamanlar Varto'da gazete satılmıyordu ve bende gazetelerimi Muş'tan temin ediyordum. 53 yıldır gazete ve dergi biriktiriyorum. Okuyorum ve bugüne kadar hiç ara vermedim. Bende olan arşiv hiçbir yerde yoktur. Herkes gelip burada siyasi konular olsun, kazalar olsun araştırıp buluyorlar. Benim evim 24 gözden ibarettir. Evimin 30 metrekarelik bir odasını sadece gazete ve dergi arşivi için kullanıyorum. Arşivimde yaklaşık 500 bine yakın gazete ve dergi var."