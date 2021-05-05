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Giriş Tarihi: 5.5.2021 19:53

'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı

İHA
Nazilli'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı

'ın ilçesinde ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki kaza; bugün saat 18.00 sıralarında Aydın-Denizli karayolu Nazilli Organize Sanayi girişi, Şehit Fehmi Şahin Kavşağı'nda meydana geldi.

ÇARPIŞMANIN ETKİSİ İLE KAMYONET YOLA DEVRİLDİ

Edinilen bilgiye göre, Melih K. idaresindeki 20 U 6354 plakalı kamyonet ile Cemil I. yönetimindeki 09 RC 409 plakalı otomobil kavşak içerisinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kamyonet yola devrildi.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile birlikte Ahmed A.A. ve İbrahim Ç. ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Nazilli'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı
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