Nazilli'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı

ÇARPIŞMANIN ETKİSİ İLE KAMYONET YOLA DEVRİLDİ

Edinilen bilgiye göre, Melih K. idaresindeki 20 U 6354 plakalı kamyonet ile Cemil I. yönetimindeki 09 RC 409 plakalı otomobil kavşak içerisinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kamyonet yola devrildi.