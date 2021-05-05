Ne yasak, ne ceza! Hala oynuyorlar

Koronavirüs salgınının yayılımını engellemek amacıyla, alınan tedbirler doğrultusunda uzun süreden bu yana kahvehane ve oyun salonları kapalı olsa da, her gün yapılan denetim ve kontrollerde birçok kişi kahvehanelerde ya da oyun salonlarında yakalanıyor. Ancak, en çok şaşırtan durum ise, koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan tam kapanma döneminde bile, bu insanların kesilen onca ceza, yapılan uyarı ve yaşanan ölümlere rağmen bir araya gelerek oyun oynaması oluyor.