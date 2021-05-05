Ne yasak, ne ceza! Hala oynuyorlar

Koronavirüs salgınının yayılımını engellemek amacıyla, alınan tedbirler doğrultusunda uzun süreden bu yana kahvehane ve oyun salonları kapalı olsa da, her gün yapılan denetim ve kontrollerde birçok kişi kahvehanelerde ya da oyun salonlarında yakalanıyor. Ancak, en çok şaşırtan durum ise, koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan tam kapanma döneminde bile, bu insanların kesilen onca ceza, yapılan uyarı ve yaşanan ölümlere rağmen bir araya gelerek oyun oynaması oluyor.
GÖLCÜK'TE 8 KİŞİ YAKALANDI
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, bugün yine bir vatandaşın yapmış olduğu ihbar üzerine Gölcük İlçesinde bulunan bir kahvehaneye baskın yaptı. Yapılan baskında içeride sokağa çıkma kısıtlaması ve koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan 8 kişi yakalandı.
Ne yasak, ne ceza! Hala oynamaya devam ediyorlar | Video
Yakalan şahıslara ve işletme sahibine idari para cezası uygulandı