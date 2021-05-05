‘Orman hayaleti’ asaletiyle büyüledi

Sivas'ta yaban hayatı fotoğrafçısı Mustafa Aslan dedektif gibi izini sürdüğü "orman hayaletini" 80 günün sonunda görüntülemeyi başardı. Aslan, nadir görülen ve doğada gizlenmeyi başardığı izin "orman hayaleti" olarak da adlandırılan vaşakları görüntülemeye karar verdi. Aslan, nadir görülse de son yıllarda popülasyonu arttığı düşünülen vaşakları görüntülemek için tam 80 gün iz sürdü. 80 günün sorunda kırsalda yalnız gezen bir vaşağı görüntüledi. Aslan, "Böylesine nadir olan nesli nerdeyse tükenmek üzere olan bu hayvanı canlı gözlerle görmek gerçekten mutluluk vericiydi. Bulmak zor, fotoğraflamak daha zor" dedi.