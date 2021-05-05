Patates ve soğan alımları üreticiye can suyu oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pandemi yüzünden yaşanan sorunlar nedeniyle çiftçinin elinde kalan patates ve soğanların kısa adı TMO olan Toprak Mahsulleri Ofisi aracılığı ile satın alınıp ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılacağını açıklaması hem dar gelirli vatandaşın hem de Egeli patates üreticilerinin yüzünü güldürdü. 11 Nisan tarihinden itibariyle Ege bölgesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üç ayrı ilde, İzmir- Ödemiş, Manisa- Salihli ve Muğla- Seydikemer'de alım noktaları oluşturuldu. 2 Mayıs tarihi itibariyle TMO aracılığı ile toplam 200'ün üzerinde üreticiden İzmir de 2341 ton, Manisa'da 157 ton ve Muğla'da 250 ton olmak üzere 2748 ton patates alımı gerçekleşti.

Manisa Kırkağaç'ta ise bir üreticinin talebi üzerine 7 ton kuru soğan alımı yapılarak alımlar tamamlandı.

VALİLİKLERE TESLİM EDİLDİ

Alımı yapılan bu ürünler ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz olarak dağılmak üzere Aydın, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Manisa, Muğla, Yalova valilikleri bünyesinde hizmet vermekte olan sosyal yardımlaşma vakıf müdürlüklerine teslim edildi. TMO yetkilileri yapılan alımlar sonucunda üreticiye 2 milyon 204 bin liralık ürün bedelinin Ramazan Bayramı öncesi yapılmasının planlandığını açıkladı.

ÜRETİCİ MEMNUN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile gerçekleştirilen alımlar hem üreticinin hem de pazarcı esnafının yüzünü güldürdü.

Aydın İncirliova'da patates üretimi yapan Hüseyin Erkan kampanya kapsamında 5 ton patatesinin çürümekten kurtulduğunu söyledi. Allah hükümetimizden razı olsun diyen Erkan şunları söyledi; "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı üzerine her yerde üreticinin elinde kalan patatesler TMO tarafından satın alındı. Ben de elimdeki 5 ton patatesi TMO'ya sattım. Allah razı olsun devletimiz sağ olsun. Normal koşullarda 60 kuruş olan patatesin kilosunu 90 kuruş gibi güzel bir fiyattan alarak üreticiye bir nevi nefes oldular.Patates üreticisinin yüzü bu alımlarla güldü. Piyasa hareketlendi. Üretici mahsullerinin gübre, ilaç, mazot parasının önemli bir bölümünü bu alımlar sayesinde toparladı. Elindeki malın çürümesinden kurtuldu. Devletimiz sağolsun bu işe el attı. Devletimiz bu malı elimizden alınca rahat bir nefes aldık. Allah devletimize zeval vermesin, daim eylesin. Alıcı da satıcı da bu işten memnun kaldı. Allah bu pandemiyi de üzerimizden attıktan sonra her şey inşallah daha güzel olacak. Bu sıkıntılı süreci millet olarak birbirimizle kenetlenerek yasaklara uyarak atlatacağız inşallah. Biraz sabırlı olmamız lazım. Devletimiz bu alımlara önümüzdeki süreçte de devam ederse çok daha güzel olacak." diye konuştu.

FİYAT DENGESİ SAĞLANDI

İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar da hükümetin yaptığı alımların stokçu ile üretici arasında bir denge oluşturduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile gerçekleştirilen alımlar sayesinde geçtiğimiz yıl patates ve soğan üzerine oynanan oyunların da önüne geçildiğini belirten Acar; "Bu alımlar sayesinde hem üreticinin elindeki mal çürümekten kurtarılarak milyonlarca lira zarar etmesinin önüne geçilmiş oldu hem de piyasada fiyat dengesi sağlandı. Alımlar İzmir'deki pazar yerlerine de çok olumlu yansıdı. Pazara haftalık mutfak ihtiyacını karşılamaya giden vatandaş patates ve soğanı makul rakamlardan alıp evine götürme imkanı buldu." diye konuştu.



İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar

HÜKÜMETE TEŞEKKÜR

Yapılan alımlarla geçtiğimiz yıllarda patates ve soğan gibi temel tüketim ürünleri üzerinde oynanan gıda terörünün de önüne geçildiğini hatırlatan Acar; "Geçtiğimiz yıllarda maalesef Patates ve soğanın kilosu 10-12 liraya kadar çıkmıştı. Organize bir stokçuluk olayı söz konusu idi. Bu alımlar art niyetli bazı kişilerin oyunlarını da bozmuş oldu. Hükümetimize bu uygulamasından ötürü İzmir Pazarcılar Derneği ve esnafı olarak teşekkür ediyoruz." diye konuştu.