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Giriş Tarihi: 5.5.2021 17:50

PKK’lı 4 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
PKK’lı 4 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, bakanlık koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, PKK terör örgütünden kaçan 4 örgüt mensubunun daha bugün ’ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, bakanlık koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, PKK terör örgütünden kaçan 4 terör örgütü mensubunun daha bugün Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2013 ve 2018 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edilirken, yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 67'ye yükseldi.

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PKK’lı 4 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
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