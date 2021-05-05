Rehine kurtarma operasyonu film sahnelerini aratmadı





Kendilerine gelen ihbarı değerlendiren polis ekipleri, M.S.'nin Pakistan'da yaşayan ailesini bularak, irtibata geçti. Polis ekipleri ile görüşen aile, kimliği belirsiz kişilerin M.S.'ye işkence yaptığı videoların telefonlarına mesaj olarak gönderildiğini ve genci kaçıranların serbest bırakılması karşılığında 50 bin Euro fidye istediğini söyledi. Devreye giren polis ekipleri fidyeciler ile M.S'nin patronunu telefonda konuşturarak buluşma ayarladı.