Sağlık çalışanlarına yumurta dağıttı

"ÇORBADA BENİM DE TUZUM OLSUN İSTEDİM"

Çetin şöyle konuştu: "Pandemi döneminin başından en büyük mücadele örneği sağlık çalışanlarımız veriyor. Ben de, bu mücadeleye katkı koymak için 'ne yapabilirim' diye düşünürken böyle bir yöntem buldum. Çorbada benim de tuzum olsun istedim. Devlet Hastanesi Başhekimiyle konuştum, sağ olsun o da sıcak baktı. Salgının gölgesinde geçen bu mübarek Ramazan ayında, sağlıkçılara destek olmak amacıyla yumurta dağıttım. Bir kez daha pandemiyle mücadele kahramanlarına teşekkür ediyorum" dedi.

Çetin ayrıca ilerleyen günlerde, kimsesiz çocuklara da destek olacağını belirtti.