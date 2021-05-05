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Giriş Tarihi: 5.5.2021 21:28 Son Güncelleme: 5.5.2021 21:29

Sağlık çalışanlarına dağıttı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Sağlık çalışanlarına yumurta dağıttı

Milaslı tavukçu Mehmet Çetin, pandemiyle mücadeleye katkı koymak için harekete geçti. Çetin, salgınla mücadele kahramanı sağlık çalışanlarına, gezen tavuk yumurtası dağıttı.

Yumurta tavukçuluğu yapan Mehmet Çetin, salgın döneminde sağlık emekçilerinin büyük bir gayret gösterdiğinin altını çizdi. Kendisinin de salgınla mücadeleye katkı koymak için 'neler yapabilirim' diye düşünmeye başladığını kaydeden Çetin, sağlıkçılara yumurta dağıtmak istediğini belirti.

"ÇORBADA BENİM DE TUZUM OLSUN İSTEDİM"

Çetin şöyle konuştu: "Pandemi döneminin başından en büyük mücadele örneği sağlık çalışanlarımız veriyor. Ben de, bu mücadeleye katkı koymak için 'ne yapabilirim' diye düşünürken böyle bir yöntem buldum. Çorbada benim de tuzum olsun istedim. Devlet Hastanesi Başhekimiyle konuştum, sağ olsun o da sıcak baktı. Salgının gölgesinde geçen bu mübarek Ramazan ayında, sağlıkçılara destek olmak amacıyla yumurta dağıttım. Bir kez daha pandemiyle mücadele kahramanlarına teşekkür ediyorum" dedi.

Çetin ayrıca ilerleyen günlerde, kimsesiz çocuklara da destek olacağını belirtti.

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Sağlık çalışanlarına yumurta dağıttı
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