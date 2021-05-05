Şişli’de vatandaşın kabus olmuştu! Yakayı ele verdi

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kurtuluş Caddesi üzerinde yürüyen bir kadın, bıçaklı bir kişi tarafından gasp edildi. Olayın ardından harekete geçen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerine geçerek çalışma yapmaya başladı. Yaya olarak kaçan şüphelini peşine takılan ekipler şahsı kovalamaca sonucu yakaladı. Gözaltına alınan şahsın üst aramasında bir bıçak ile iki cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan Cezayir uyruklu Muhammed A. Feriköy Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.