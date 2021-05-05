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Giriş Tarihi: 6.5.2021 02:09

’te cinayet zanlıları 6 yıl sonra yakalandı

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Siverek’te cinayet zanlıları 6 yıl sonra yakalandı

’nın ilçesinde, 2015 yılında işlenen cinayet zanlıları 5 kişi yakalandı, gözaltına alınan 5 kişiden 2 kişi mahkemece tutuklanırken 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel bir ekip geçmiş yıllarda işlenen cinayet zanlılarını ortaya çıkarmak için yapılan çalışmalar başarıyla sonuçlanıyor.


İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde 2015 yılında İlçenin Fırat Mahallesinde Sait Kızılkaplan isimli şahsı öldürdükleri iddiasıyla aranan 5 kişi Şanlıurfa, Bursa ve Diyarbakır illerinde yapılan eşzamanlı operasyonla gözaltına alındı.


Gözaltına alınan şüpheli şahıslar Siverek Emniyet Müdürlüğüne getirilerek yapılan işlemlerin ardından adliyeye çıkarıldı. Adliyeye çıkarılan Sedat A., Adil B., Ramazan A., Hüseyin A. ve Sinan A. isimli şahıslardan Sedat A. ile Ramazan A. mahkemece 'Kasten Adam Öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

9 Eylül 2015 yılında sabah saatlerinde Fırat mahallesinde bulunan saman pazarına giden Sait Kızılkaplan kimliği belirsiz kişi ve kişilerce uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

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Siverek’te cinayet zanlıları 6 yıl sonra yakalandı
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