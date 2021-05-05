Siverek’te cinayet zanlıları 6 yıl sonra yakalandı

Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel bir ekip geçmiş yıllarda işlenen cinayet zanlılarını ortaya çıkarmak için yapılan çalışmalar başarıyla sonuçlanıyor.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde 2015 yılında İlçenin Fırat Mahallesinde Sait Kızılkaplan isimli şahsı öldürdükleri iddiasıyla aranan 5 kişi Şanlıurfa, Bursa ve Diyarbakır illerinde yapılan eşzamanlı operasyonla gözaltına alındı.



Gözaltına alınan şüpheli şahıslar Siverek Emniyet Müdürlüğüne getirilerek yapılan işlemlerin ardından adliyeye çıkarıldı. Adliyeye çıkarılan Sedat A., Adil B., Ramazan A., Hüseyin A. ve Sinan A. isimli şahıslardan Sedat A. ile Ramazan A. mahkemece 'Kasten Adam Öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

9 Eylül 2015 yılında sabah saatlerinde Fırat mahallesinde bulunan saman pazarına giden Sait Kızılkaplan kimliği belirsiz kişi ve kişilerce uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.