Azerbaycanlı aktivist Moda sahilinde boğuldu

İstanbul Kadıköy Moda sahilinde denize girmeye çalışan bir kişi iddiaya göre terliklerini düşürdü almaya çalışan adam uzun süre denizden çıkamayınca hemen durum Sahil Güvenlik ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler yaptığı araştırma sonucu ceset Haydarpaşa garı yakınlarında tespit edildi. Haydarpaşa Numune Hastanesinin morguna kaldırılan cesedin kimliği 2 gün sonra kayıp ihbarına gelen arkadaşlarına gösterilen fotoğrafla ortaya çıktı. Cesedin Azerbaycanlı aktivist Bayram Mamadov (26)'a ait olduğu ortaya çıktı. Mamdov'un 2019 yılında Azaerbaycan'da cezaevinden af ile çıktığı öğrenildi.



Kadıköy Moda sahilinde 2 Mayıs günü yaşanan olay iddialara göre şöyle gelişti. Polisi arayan bir ihbarcı sahilde bir şahsın terliğini denize düşürdüğünü onu almak için denize girdiğini ancak uzun zaman sonra denizden çıkmadığını belirtti. Bunun üzerine hemen Sahil Güvelik ekipleri harekete geçti bölgede yapılan araştırmalarda şahsın cesedi Haydarpaşa garı açıklarında bulundu. Hayatını kaybettiği belirlenen kişinin cesedi Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.



ARKADAŞI KAYIP BAŞVURUSUNA GELDİ



Konuyla ilgili olarak şahsın kimlik tespit çalışmaları sürerken bir kişi gelip arkadaşı Bayram Mamadov'un 2 gündür kayıp olduğunu söyledi. Bunun üzerine polis ekiplerince denizden çıkarılan şahsın fotoğrafı başvuruyu yapan kişiye gösterildi. Şahıs fotoğrafın arkadaşı Bayram Mamadov'a ait olduğunu söyledi.



2 AY ÖNCE TÜRKİYE'YE GELMİŞ



Azerbaycan uyruklu olduğu belirlenen Bayram Mamadov'un Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı Aliyev'in babası Haydar Aliyev'in anıtına yaptığı bir hareket yüzünden 2016 yılında cezaevine girdiği ve 2019 yılında da çıkarılan af ile tahliye olduğu öne sürüldü. Azerbaycanlı aktivistin Avrupa'da bir üniversitede yüksek lisansa hazırlandığı ve bunun için 2 ay kadar önce Türkiye'ye geldiği iddia edildi.