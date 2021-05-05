Son dakika: Anne ve oğlundan kan donduran plan: Uyurken boğazını kes gitsin





'BAŞINA YASTIKLA BASTIRDIK, BOĞAZINI KESMEYE ÇALIŞTIM'



Güven Kaçar, emniyetteki ifadesinde, babasını öldürmeyi planladığını ve bunun için annesi ve kayınbiraderine rollerini dağıttığını anlatırken, şunları kaydetti:



"Planı yaptım, rolleri dağıttım ve bu iş bitecek, dedim. Olaydan önce hazırlıklıydım; şapkam, pantolonum ve elimde eldivenlerim vardı. Annem kapıyı açtı ve kapı arkasında durdu. Babamın normalde beni görmemesi gerekiyordu çünkü bana saldırabilirdi. Serdal, planladığım gibi dışarıdaydı, çağırdığımda gelecekti. İçeri girdiğimde babamla konuşmaya çalıştım ama konuşmak istemedi. Elinde cep telefonu vardı, kendisinden beni öldürmesini istedim. Ses kaydındaki görüşmeler aramızda yaşandı. Bana doğru hamle yapmaya kalktı, masanın üzerindeki bıçağı alıp savurmaya başladım. Sırtüstü yere düştü. Savurduğum bıçak, babamın altında kaldı. Yamulduğunu gördüm, anneme bıçak getirmesini söyledim. Olayda kullanılan bıçağı getirdi. Vurmasını söyledim, 'Sok, sok' şeklinde bağırdım. Babam, anneme küfürler edip, 'Bana kumpas mı kurdunuz?' diye bağırdı. Annemin vurup vurmadığını görmedim, arkamda duruyordu. Bıçağı elinden aldım, öncesinde Serdal'ı içeri çağırdım; ancak girmekte geç kaldı. İçeri girdiğinde yastıkla babamın başına bastırmasını söyledim, söylediğim gibi yaptı. Babamın boğazını kesmeye çalıştım ama sanırım yüzüne geldi. Boğazını kesemedim. Bir süre sonra zaten debelenmeyi bıraktı, hareketiz kaldı."