Son Dakika Haberi: Çanakkale'de korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika verilere göre saat 09.42'de Çanakkale Biga merkez üslü 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği nedir 7 kilometre olarak açıklandı. Yaşanan sarsıntı sonrası bölgede yaşayan vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, deprem nedeniyle can ya da mal kaybı bildirilmedi. İçişleri Bakanlığı'ndan da Çanakkale'deki depreme ilişin son dakika açıklaması geldi.