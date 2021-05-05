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Giriş Tarihi: 5.5.2021 09:55 Son Güncelleme: 5.5.2021 10:15

Son Dakika Haberi: 'de korkutan deprem! 'da da hissedildi

Son Dakika Haberi: Çanakkale'de korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi

Gelen son dakika haberine göre , 'nde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre il ve ilçelerde de hissedilirken, depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli korku yaşadı. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre Çanakkale'de yaşanan depreme ilişkin detaylar...

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika verilere göre saat 09.42'de Çanakkale Biga merkez üslü 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği nedir 7 kilometre olarak açıklandı. Yaşanan sarsıntı sonrası bölgede yaşayan vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, deprem nedeniyle can ya da mal kaybı bildirilmedi. İçişleri Bakanlığı'ndan da Çanakkale'deki depreme ilişin son dakika açıklaması geldi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

İÇİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine aşağıdaki linkler aracılığıyla erişebilirsiniz.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

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Son Dakika Haberi: Çanakkale'de korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi
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