Son Dakika Haberi: Çanakkale'de korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika verilere göre saat 09.42'de Çanakkale Biga merkez üslü 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği nedir 7 kilometre olarak açıklandı. Yaşanan sarsıntı sonrası bölgede yaşayan vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, deprem nedeniyle can ya da mal kaybı bildirilmedi. İçişleri Bakanlığı'ndan da Çanakkale'deki depreme ilişin son dakika açıklaması geldi.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
İÇİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA
Saat 09.42'de Çanakkale - Biga açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmistir. An itibari ile olumsuz bir ihbar bulunmamaktadır.— İsmail ÇATAKLI (@ismailcatakli) May 5, 2021
Geçmiş olsun Çanakkale.
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verilerine aşağıdaki linkler aracılığıyla erişebilirsiniz.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ