SON DAKİKA: İstanbul Havalimanı'nda VİP göçmen kaçakçılığı! Yöntemleri pes dedirtti!

Yolcu ile ilgili yüz hatları ve parmak izi taraması yapıldı. Kontrollerde pasaport ile yolcu üzerinde uyuşmadığı ortaya çıktı. Daha sonra iki kişi gözaltına alındı. Gözaltın alındıktan sonra polise verdiği ilk ifadede Avrupa ülkelerine kaçmak istediğini belirten Al-Jamal, göçmen kaçakçıları ile anlaştığını sahte pasaportu da İsrail uyruklu refakatçi kadından aldığını itiraf etti.