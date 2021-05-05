Kağıthane’de dehşet! Pompalıyla başından vurulan genç öldü





KEBAPÇI POMPALI TÜFEKLE DEHŞET SAÇMIŞTI

Yaşanan karşılıklı çatışmanın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ağır yaralı Şükrü Mutlu Çağlayan'daki özel bir hastaneye, Enes A. Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine, Altan A. ise Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Ömer Faruk K., Abdulvahap A. ve Abdulsamet A. "kasten yaralama" ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından tutuklanarak Metris Cezaevine teslim edildi.

Kağıthane’de pompalı dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video