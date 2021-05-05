Son dakika: Siz de kullanıyorsanız dikkat! 16 yaşındaki Semanur'un kabusu oldu...

"ARTIK DÜDÜKLÜNÜN YANINA GİTMEM"



Karın bölgesi ve bacaklarında üçüncü derece yanıklar oluşan Semanur Gültekin, "İftar için hazırlık yapıyorduk. Ablam düdüklüde pişen çorbayı kontrol etmemi istedi. Düdüklüyü ocaktan indirip soğuttuktan sonra açtım. Mercimeğin hava kısmını tıkaması sonucu kapağı açmamla düdüklü tencere bomba gibi patladı. Düdüklüyü ocaktan indirmesem yüzüm yanacaktı. Yerde olması nedeniyle karın bölgem ve bacaklarım yandı. Patlamadan hemen sonra babam yanıma geldi. Önce soğuk suyun altına girdim, sonra beni hastaneye götürdüler. Şimdi sağlık durumum çok iyi. Ama artık düdüklünün yanına gitmem. Korku dolu anlar hiç gözümün önünden gitmiyor" dedi.