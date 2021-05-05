Süleyman Seba'nın kasketli tablosu davalık oldu

70 yaşındaki ünlü Ressam Serdar Samancıoğlu'nun 33 yıl önce yaptığı portre, zaman içinde Süleyman Seba'nın en çok bilinen görüntüsü olmuştu. Beşiktaş kulübü bu portreyi afişlerinde, dergilerinde, hediyelik eşyada kullanmasının üzerine Samancıoğlu bir süre önce 'portrenin ticari kullanımları' hakkında telif davaları açmaya başlamıştı.



BEŞİKTAŞ DERGİSİ VE YAPIM ŞİRKETİNE DAVA



Samancıoğlu, Beşiktaş dergisinin kapağında ve afişlerde kullanıldığı iddiasıyla kulübün Sportif Ürünler şirketine 115 bin liralık, yine kulübün bir bankayla anlaştığı kredi kartı ürünü için de bankaya 16 bin liralık telif davası açmıştı.





Ressam Samancıoğlu, son olarak aynı portrenin 4 yıl önce çekilen 'Şevkat Yerimdar' adlı dizide de izinsiz göründüğünü belirterek, yapımcı Limon Film'e 5 bin liralık tazminat davası açmıştı.

"TABLONUN ORJİNALI SÜLEYMAN SEBA'NIN EVİNDE"



Serdar Samancıoğlu, İstanbul Fikri Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak "Süleyman Seba'nın davaya konu olan yağlıboya potresini yılların verdiği birikimle büyük bir emek ve özverinin ürünü olarak 1988 yılında resmedilmiştir. Tablonun orjinali Süleyman Seba'nın Beşiktaş'taki evinde bulunmaktadır. Söz konusu tablo, Beşiktaş Jimnastik Kulübü üyeleri ve taraftarı arasında ikon olmuş, toplumun her kesimince Süleyman Seba ile özdeşleşmitir. Tablonun Kafa Dergisi'nin kapağında izinsiz olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Davalıdan şimdilik 5 bin lira maddi 10 bin lira ise maeve tazminat ödenmesini talep ederiz" ifadelerine yer verildi.