Sultanbeyli’de evde tek başına yaşayanlara iftarlık ve sahurluk yemek dağıtılıyor

Sultanbeyli Belediyesi Ramazan ayında evde tek başına yaşayanlara iftarlık ve sahurluk yemek dağıtıyor. Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, sosyal medyadan, iftarlık ve sahurluk yemeklerle ilgili açıklama yaptı.

"BÜYÜKLERİMİZİN DUALARINDA OLMAK TEK ARZUMUZ"

Başkan Keskin, resmi Twitter hesabından "Ramazan paylaşmaktır, berekettir. Evlerinde tek başına yaşayan ilçe sakinlerimizin bu zorlu süreçte de yanlarında olmaya devam ediyor, evlerine iftarlık ve sahurluk sıcak yemek ulaştırıyoruz. Büyüklerimizin dualarında olmak tek arzumuz..." ifadelerini kullandı.