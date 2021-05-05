Telefonunu bulup verdiği çocuk tarafından vuruldu

"TELEFONU VERMEYE GİDEN OĞLUMU VURMUŞLAR"



İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Şahan, bacağından yaralandığı tespit etti. Polis ekipleri ise çevrede olayın şüphelisi olan S.C.'yi arama çalışmaları başlattı. Yaralı olarak Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Şaban'ın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Olayın şüphelisi S.C. ise kısa sürede yakalandı.