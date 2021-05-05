Ünlü radyoculardan Sultangazi’de “Ramazan” mesaisi!

Türkiye'nin ünlü radyocu ve sunucu isimleri Ramazan ayı dolayısıyla Sultangazi'ye gelerek anlamlı bir projeye destek oldu. Sultangazi Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla hayata geçirilen "Sosyal Kart" projesi için toplanan ünlü isimler, ilçe genelindeki yaşlı ve ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret etti. Ailelerden ihtiyaç listelerini ve sosyal destek kartlarını alan radyocular, ardından marketlerin yolunu tuttu. Sosyal Destek Kartı ile alışveriş yapan radyocular, gıdadan temizlik maddesine kadar listede yer alan ürünleri tamamlayarak belirlenen adreslere ulaştırdı. Aileler, kapılarına kadar getirilen malzemeler için radyoculara teşekkür etti.

TÜRKİYE'NİN HER YERİNDEN ALIŞVERİŞ YAPILABİLİYOR

Türkiye'nin sevilen radyo programcıları, Ramazan ayı münasebetiyle Sultangazi'de bir araya gelerek ihtiyaç sahibi ailelerin kapılarını çaldı. Ailelerden ihtiyaç listesi toplayan ünlü isimler, market alışverişine çıktı, aldıkları ürünleri tek tek hazırlayarak ailelere ulaştırdı.

İhtiyaç sahibi herkesin istediği marketten alışveriş yapabileceğini belirten Sultangazi Belediye Başkanı Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, "İhtiyaç sahibi vatandaşımızın birilerinin dayattığı şeyi değil de kendi istediklerini alabiliyor olması bizi daha çok mutlu edecekti. Bu anlamda bir alışveriş kartı yapalım dedik. İstedik ki bu kartın içerisine her ay düzenli para yükleyelim ve vatandaşımız istediği zaman, istediği yerden, istediği şekilde alışveriş yapabilsin. Bu tarz çalışmalar daha önce de vardı ama vatandaş belli marketlere yönlendiriliyordu. Bizim kartımızı onlardan ayıran ise Türkiye'nin herhangi bir yerinden alışveriş yapabiliyor olması" diye konuştu.

VATANDAŞIN KENDİ ARZU ETTİĞİ GIDAYI ALMASI ÖNEMLİ

Türkiye'nin sevilen radyo programcıları, Ramazan ayı münasebetiyle Sultangazi'de bir araya gelerek ihtiyaç sahibi ailelerin kapılarını çaldı. Ailelerden ihtiyaç listesi toplayan ünlü isimler, market alışverişine çıktı, aldıkları ürünleri tek tek hazırlayarak ailelere ulaştırdı.

Projeye destek veren isimlerden Cem Arslan "İhtiyaç sahibi insanlara bizim ön gördüğümüz Ramazan kutularını değil de marketlerin hediye kartlarına kredi doldurup, ihtiyaç sahiplerine verin. Kendi arzu ettiği gıdayı almaları çok daha önemli. İhtiyaç sahiplerine yardımı tüm hücrelerine kadar hissettirerek değil de sağ elin verdiğini sol el görmeden vermek çok önemli. 'Böyle şeyleri şovlaştırmayın' diyenler oluyor. Birçok insanın maddi manevi durumu iyi ancak nasıl yardım edeceğini bilemiyor. Birçok insana yön verdiğimizi, birçok insana 'siz de bunu yapabilirsiniz' diye bildiğimizi düşünüyorum" dedi.