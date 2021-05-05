Vali Zülkif Dağlı pandemide 3 bin 500 km yol yaptı

KORONAVIRÜS risk haritasında 3 hafta en çok vaka görülen 5 il arasında yer alan Samsun'da yapılan mücadele sonrasında vaka sayılarında düşüş başladı. SABAH'a konuşan Vali Zülkif Dağlı, "Bunu halkımızın desteğiyle başardık. Vaka sayılarında düşüş var ama rehavet olmamalı" dedi. Merkezdeki 4 ilçenin yanı sıra il genelindeki 17 ilçeye sayısız kez giden Vali Dağlı pandemi boyunca 3 bin 500 km yol yaptı. Bunların içinde Samsun merkeze en uzak ilçe olan Vezirköprü'ye 7 kez giden Vali Dağlı, Çarşamba ve Bafra gibi büyük ilçelere de 7'şer kez gitti. Vali Dağlı, filyasyon ekiplerinin başarısına da vurgu yaptı.