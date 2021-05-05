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Giriş Tarihi: 5.5.2021 19:32 Son Güncelleme: 5.5.2021 19:32

Yolcu otobüsünden 16 kaçak çıktı

ABBAS ÇAKAR
Yolcu otobüsünden 16 kaçak göçmen çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, TEM Ototyolu üzerinde durdurulan bir yolcu otobüsünden,   uyruklu oldukları öğrenilen 16 kaçak yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetim ve kontroller esnasında, TEM Otoyolu üzerinde durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan kontrollerde Afganistan uyruklu 16 düzensiz göçmen yakalandı.

2 ŞOFÖR, 1 MUAVİN GÖZALTINA ALINDI

Ayrıca göçmenlerin kaçak olarak sevkini sağlayan 2 şoför ile 1 muavin gözaltına alındı. Şahıslar hakkında göçmen kaçakçılığından adli işlem yapılırken, otobüse ise el konuldu.Yurda kaçak yollar ile giren göçmenler ise geri gönderilmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresine gönderildi.

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Yolcu otobüsünden 16 kaçak göçmen çıktı
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