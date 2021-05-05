Zabıta vatandaşların imdadına Hızır gibi yetişiyor

Şanlıurfa'da Pandemi ile mücadele sürecinin etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi vatandaşların yanında yer almayı sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatları doğrultusunda Kısıtlamaların olduğu günlerde Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler İletişim merkezi Alo 153 aracılığı ile vatandaşlardan gelen talepleri anında yerine getiriyor.

Kimi zaman pazarda kimi zaman markette vatandaşların alış verişini yapan Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri fırına gidemeyenlerin ekmeklerini temin ederek evlerine teslim etti.

İlaç'a ihtiyacı olan hasta vatandaşların ilaçlarını eczaneden temin ederken yolda kalanlar ile tedavilerinin ardından hastaneden taburcu olanları ise evlerine ulaştıran Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri Kısıtlama kapsamında olan 65 yaş üstü ve engelli vatandaşların Banka ve PTT Şubelerinden maaşlarını almalarını sağladı.

Sahiplerinin yardım talebi doğrultusunda evcil hayvanların Veteriner kliniğine götüren Zabıta Daire Başkanlığı Şanlıurfalılara hizmet etmeyi sürdürüyor.