13 yaşında 140 suç kaydı var

Konya'da, geçen hafta 10 farklı işyerini soyduğu gerekçesiyle gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 13 yaşındaki T.T., daha sonra otomobilden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı ve ifadesinin ardından serbest kaldı. 1 Mayıs günü ise bir pastaneden salep makinesi, kahve makinesi, fotoğraf makinesi ve lens çalan T.T. önceki gün bir kez daha gözaltına alındı. Emniyette 140'a yakın suç kaydı bulunan ve uyuşturucu madde alabilmek için hırsızlık yaptığını söyleyen T.T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. T.T.'nin babası İ.T.'nin konut dokunulmazlığını ihlal, uyuşturucu madde kullanma, hırsızlık ve çocuğun nitelikli cinsel istismarı gibi 19 farklı suç kaydının bulunduğu ve cezaevinde olduğu öğrenildi. Annesinin de ilgilenmediği T.T.'nin velayetinin dedesinde olduğu bildirildi.