400 ihtiyaç sahibine nakdi yardım...

Diyarbakırlı iş adamı Cihan Yaman, kentindeki ihtiyaç sahibi vatandaşları belirleyerek ziyaret edip kendilerine nakdi yardımda bulundu.

AMAÇIMIZ DUYARLILIK OLUŞTURMAK

Birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyaç duyulduğu bu günlerde ülke olarak zor dönemlerden geçildiğini belirten Yaman, bu süreçte hayatını kaybeden vatandaşlarımız, işini kaybeden vatandaşlarımız oldu. Devletimizin yapmış olduğu yardımların yanı sıra bizler de üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Böylesi süreçlerde birlik ve beraberliğimiz göstermeliyiz. Duyarlılık oluşturarak vatandaşlarımıza destek olmalıyız." dedi.

HANE SAYISI 400'E ÇIKTI

Şirket olarak bu yardımları her yıl gerçekleştirsiklerini belirten Yaman, "Her yıl 300 haneye yardım ediyorduk. Bu yıl hane sayımızı 400'e çıkarıp nakit yardımımızı da hane başı ve aile nufüsuna göre 300 TL ile 1000 Türk lirası arasında yaptık. Pandemi süreci ve tam kapanmanın devam ettiği bu süreçte firmamızda görevli personellerimiz tespit ettiğimiz ailelerin direk kapılarına gidip yardımları gerçekleştirmekteler. Hayırsever iş adamlarımızın da, insanlarımızın evde olduğu ve mutfak masraflarının arttığı bu süreçte ihtiyaç sahiplerine destek olmalarını istiyoruz. Her sene olduğu gibi bu sene de öncülük yapıp bu alanda üstümüze düşeni yaparak birilerine vesile olup diğer iş adamlarımızla birlikte bunu yaygın bir hale getiririz." şeklinde konuştu.

Yaman'ın gönderdiği yardımları alan vatandaşlar da Yaman'a teşekkürlerini iletti.