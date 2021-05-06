Alkol tartışmasında öldürdüler

Antalya'da, alkol yüzünden çıkan tartışmada Özbek Akhroljon Khalimov (29) komşuları tarafından öldürüldü. Olay, Manavgat'a bağlı Side mahallesinde gerçekleşti. Turizm sektöründe çalışan Özbekistan uyruklu Akhroljon Khalimov (29) ile komşuları N.T. (48) ve O.K. (44) arasında alkol yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucu Khalimov, O.K. tarafından darp edilip N.T. tarafından bıçaklandı. Olayın ardından yaralı Akhroljon Khalimov, bölgede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Akhroljon Khalimov hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay ile ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.