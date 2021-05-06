Ankara'da Açelya Apartmanı'ndan sonra 7 bina daha yıkıldı

Açelya Apartmanı'nın yıkılmasından sonra diğer 10 binadan 7'sinin de yıkımı bugün itibarıyla tamamlandı. Mektep Sokak'taki Güleryüz ile Umut Apartmanı ile Altay Sokak'taki Yazıcı Apartmanı'nın yıkım işlemlerinin de Ramazan Bayramı'na kadar tamamlanması hedefleniyor.