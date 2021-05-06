Anneler sanat atölyesine, çocuklar kreşe

Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, AK Parti Akdeniz İlçe Yerel Yönetimler Başkanı Ökkeş Erten, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Arslan ve Bahşiş Mahalle Muhtarı Hayrettin Uğurcan ile birlikte, Huzurkent Bahşiş Mahallesi'nde bulunan ve kapsamlı yenileme çalışması başlatılan çok amaçlı salonunda incelemelerde bulundu.

'KADINLAR İÇİN SANAT ATÖLYELERİ, ÇOCUKLAR İÇİN KREŞ VE OYUN ALANLARI YER ALACAK'

Çok amaçlı salon ile belediyeye tahsisi yapılan eski sağlık ocağına yönelik yenileme çalışması hakkında bilgi veren Başkan Gültak, "Geçmişte atıl bırakılan çok amaçlı salon ile eski sağlık ocağını değerlendirmek için harekete geçtik. Sadece bir yıl önce virane, dökük binalar idi. Buraları mesken edinen birileri rahatsızlık veriyor, vatandaşlarımız tedirginlik yaşıyordu. Belediyemize tahsisinden sonra açık ihalesine çıktık. Projeleri, mühendislerimiz çizdi. Toplam bin 250 metrekare alana sahip salonumuzda, sanat atölyeleri, kreş alanı ile çocuk oyun alanları yer alacak" diye konuştu.

'NORMALLEŞME İLE BİRLİKTE HİZMETE AÇILACAK'

Başkan Gültak, alanda kreş de yer alacağını belirterek, "Kurslara gelecek olan hanımefendiler, dikiş, nakış gibi el sanatları öğrenecekler. Anneler, Halk Eğitim ve belediyemiz öğreticilerinden meslek öğrenirken, çocukları da kreşte olacak, belediyemizin psikologları, sosyologları tarafından eğitilecekler. Dolayısıyla anneler kurslara geldiklerinde, akılları çocuklarında kalmayacak. Etrafı tamamen kapalı bahçeli bir alan olduğu için çocuklarımızın da annelerin de konforlu bir ortamda mutlu olacaklarını düşünüyorum. Umuyoruz ki bayram ertesi burayı bize teslim edecekler. Türkiye'nin normalleşmesi ile beraber biz de burayı hızlı bir şekilde hizmete açacağız" şeklinde konuştu.