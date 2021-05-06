Aranması bulunan 18 kişi ile 3 araç yakalandı

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, "Tam Kapanma Denetimleri" kapsamında, salgın tedbirlerine vatandaşlarımızın uyumunu artırmak ve alınan tedbirlerin kontrollerini sağlamak maksadıyla, devam ettirilen denetim faaliyetleri çerçevesinde, il giriş/çıkışlarının takibi için kurulan 5 sabit yol kontrol noktası ve il sınırları içerisine kurulan 10 yol kontrol noktası olarak toplamda 15 yol kontrol noktası ile vatandaşların seyahat izin belgesi, görev belgesi ve HES kodu gibi kontrollerini sürdürüyor.

Konuya ilişkin Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle denildi:

"5 Mayıs 2021 günü 141 personelin katılımıyla il giriş/çıkışlarında 5 sabit noktada, il içi 10 yol kontrol noktasında 7 bin 333 şahıs, 8 bin 533 araç kontrol edilmiş olup, çeşitli suçlardan araması bulunan 18 şahıs ve 3 araç yakalandı. Bununla birlikte tam kapanma kapsamında 310 personelin katılımıyla 296 devriye ve Zonguldak İl J.K.lığı Karargahından Takviye Kuvvet Görevlendirilmesi kapsamında 7 Ekip, 14 personel katılımıyla icra edilen denetimlerde kısıtlamaları ihlal ettiği tespit edilen 53 şahsa idari işlem uygulanması maksadıyla tutanak tanzim edilmiştir. Uygulamalara 6 Mayıs 2021 günü 302 personelin katılımıyla il giriş/çıkışlarında 5 sabit noktada, il içi 10 noktada olmak üzere toplam 15 noktada yol kontrolü şeklinde devam edilecek olup kontrol noktalarına ilave olarak 286 devriye ve 344 personelin katılımıyla sorumluluk bölgemizde tam kapanma kapsamında kısıtlama tedbirleri denetimleri icra edilecektir. Ayrıca Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, Tam kapanma döneminde bin 34 vatandaşımıza toplamda 1 milyon 50 bin 92 Türk lirası tutarındaki yaşlı, engelli maaşı ve sosyal yardım dağıtılmış olup 6 Mayıs 2021 günü yardım ve maaş dağıtma faaliyetine devam edilecektir."