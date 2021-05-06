Ayetel Kürsi Kolay Ezberleme: Ayetel Kursi En Kolay Nasıl Ezberlenir?

Namazlardan sonra ve uyumadan önce okunan Ayetel Kürsi pek çok derde derman olur ve çeşit çeşit faziletleri vardır. Şeytanın şerrinden, kötülüklerden ve belalardan koruyan Ayetel Kürsi, uzun oluşu sebebiyle ezberlemesi zor ayetlerden biridir. Bu sebeple, bu ayetin faziletlerinden faydalanmak isteyenler Ayetel Kürsi en kolay nasıl ezberlenir diye araştırıyor. İşte Ayetel Kürsi ezberleme teknikleri…

AYETEL KÜRSİ EZBERLEME TEKNİKLERİ

Ayetel Kürsi'yi ezberlemenin en kolay yolu art arda defalarca okumaktan geçer. Bunun için belli bir hedef koyarak her gün tekrar yaparak Ayetel Kürsi ezberlemek mümkündür. Öncelikle abdest almak ve Kur'an-ı Kerim'den, dua ilmihalinden ya da internetteki güvenilir bir kaynaktan ayet-i kerim'i okumak gerekir.

ZİKİRMATİK İLE AYETEL KÜRSİ EZBERLEME

Ayetel Kürsi en kolay nasıl ezberlenir sorusunun en etkili yanıtı zikirmatik ile Ayetel Kürsi ezberleme tekniğidir. Zikirmatikle her bir Ayetel Kürsi okuması için bir kez zikirmatiğe basacak şekilde otuz, kırk, elli tekrar yapmanız ezberlemenizi sağlayacaktır.

TESBİH İLE AYETEL KÜRSİ EZBERLEME

Tesbih yöntemi de büyük bir kolaylık sağlayacaktır. Tesbihin tamamını bitirinceye dek Ayetel Kürsi tekrarı yapıldığında kolayca hafızada yer etmiş olacaktır.

AYETEL KÜRSİ DİNLEYEREK EZBERLENİR Mİ?

Ayrıca Ayetel Kürsi'yi dinlemek de ezberlemenizi kolaylaştıracaktır. Ayeti dinlerken bir yandan da okuyarak takip etmeniz hafızanıza kalıcı olarak girmesini sağlayacaktır.

AYETEL KÜRSİ'NİN FAZİLETLERİ

Ayetel Kürsi'yi sık sık okuyanların manevi dünyada yüksek mertebe sahibi olacağı müjdelenmektedir. İçinde Ayetel Kürsi okunan ev kötülüklere karşı korunur. Okuyan kişinin kendine güveni yükselir ve kötülüklerden muhafaza olur. Düzenli okumaya devam eden kişilerin geçmiş günahları bağışlanır, bu kişilere hayır kapıları açılır. Okuyan kişiye melekler refakat eder ve onu kötülüklere karşı korur. Erzak ve yiyeceklere okunursa bereketleri artar. Okumaya devam eden ilim sahibi olur. Kişi, şeytanın şerrinden ve kötülüklerden korunur.

Ayetel Kürsi duası okunuşu ve anlamı için Ayetel Kürsi linkine tıklayınız.