Azeri sunucunun Bill Gates yorumu sosyal medyayı salladı! "Adam avradıyla yola gidebilmir..."

Bill Gates ile eşi Melinda Gates boşanma kararı, tüm dünyada şok etkisi yarattı. Çok değil, birkaç gün öncesine kadar başarılı bir evliliğin sırrını açıklayan Bill Gates'in, 27 yıllık birlikteliklerini noktalayacağını duyurması Azerbaycan'da da gündemin ilk sıralarında yerini aldı.
"KOYABİLSE AVRADA ÇİP KOYAR"
Ülkede yayın yapan "Güne Doğru" adlı programda kadın sunucunun, bu evliliğin bitmesine yönelik yorumu ise sosyal medyayı adeta salladı.
Azerbaycanlı sunucu, "Deyirler ki Bill Gates insanlara çip yerleştirip idare edecek. Adam avradıyla yola gedebilmir koyabilse avrada çip koyar." şeklinde yorum yaptı.
Bu komik anları, özellikle Twitter kullanıcılarından çok sayıda kişi paylaştı.
Azerbaycanlı sunucunun Bill Gates ve Melinda Gates yorumu sosyal medyada olay oldu! "Koyabilse avradına çip koyar"