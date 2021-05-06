Azeri sunucunun Bill Gates yorumu sosyal medyayı salladı! "Adam avradıyla yola gidebilmir..."

Bill Gates ile eşi Melinda Gates boşanma kararı, tüm dünyada şok etkisi yarattı. Çok değil, birkaç gün öncesine kadar başarılı bir evliliğin sırrını açıklayan Bill Gates'in, 27 yıllık birlikteliklerini noktalayacağını duyurması Azerbaycan'da da gündemin ilk sıralarında yerini aldı.