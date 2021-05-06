Bacanakların kavgası cinayetle sonuçlandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde 3 Mayıs'ta meydana gelen olayda İsmail Aka, iş arkadaşı H.A. (17) ile birlikte bir süredir aralarında husumet bulunan bacanağı Muhammet Sait Tarhan'ın evine gitti. Evde iki bacanak arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Tarhan ile Aka birbirlerini bıçakla yaraladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Aka kurtarılamadı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, hastanedeki tedavisi tamamlanan Tarhan'ı gözaltına aldı. Cinayetin, 2 yıl önceki bir husumete dayandığı ortaya çıktı. Hayatını kaybeden İsmail Aka'nın, çalıştığı iş yerinin motosikletiyle kaza yaptı ve masrafı ödeyemediği için mahkemelik oldu. Bunun üzerine Tarhan'ın, tanıdık bir avukat tuttuğu ve karşılığında da Aka'dan 5 bin TL komisyon istediği öne sürüldü. Davayı kaybeden Aka'nın, parayı vermediği, Tarhan'ın da "Paramı öde, yoksa karını alırım" dediği ve bu yüzden husumetli oldukları iddia edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammet Sait Tarhan, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.