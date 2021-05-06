‘BM savcısıyım’ dedi bulaşıkçı çıktı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kendini savcı olarak tanıtan ve üzerinde Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi kimlik kartı bulunan Halil Baki Çelen (27), geçen pazartesi günü İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Ziyaret sırasında kendisini BM savcısı olarak tanıtan Çelen'in konuşmalarından şüphelenen polis, yaptığı incelemede Çelen'in lise mezunu olduğunu, Adalet Meslek Yüksekokulu'na başvurduğunu ancak kazanamadığını ve bir süre önce İstanbul'da otellerde bulaşıkçılık yaptığını tespit etti. Gözaltına alınan Çelen'in üzerinden hâkim- savcı kimliği çıktı. Çelen'in uydurduğu hayat hikâyesini bazı internet sitelerinde haber de yaptırdığı ortaya çıktı. Sitelerde "İnek parasıyla okudu. Birleşmiş Milletler'in en genç savcısı oldu" haberlerinin çıktığı, bazılarında ise Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdiğini, Norveç Oslo Üniversitesi'nde lisansını tamamladığını, sonra da BM'nin Cenevre ofisine tayin edildiğini, ardından da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bağlı Lahey Uluslararası Adalet Divanı'nda savcı olarak çalıştığını kendi sözleriyle haber yaptırıp, sosyal medya hesaplarından duyurduğu anlaşıldı. Sosyal medya hesaplarında da savcı cübbesiyle çekilen fotoğrafını paylaşan Halil Baki Çelen, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.