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Giriş Tarihi: 6.5.2021 19:08

Denetim sırasında facia! Kırmızı motosiklet komisere çarpıp kaçtı

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Denetim sırasında facia! Kırmızı motosiklet komisere çarpıp kaçtı

Kırmızı renkli bir motosikletli, gece üç sıralarında polis merkezi önünde denetim yapan görevli komiser yardımcısı ’a çarptı. Kaza sonrası kafatasında tahribat oluşan komiser yardımcısı olay yerinde hayatını kaybetti.

Arnavutköy polis merkezinde görevli komiser yardımcısı Yaser Karataş, karakol önündeki ışıklarda denetim yapıyordu. Gece saat üç sıralarında kırmızı renkli 22 A.. 1.. plakalı bir motosikletli iddiaya göre Karataş'ın uyarısına rağmen duramadı. Motosiklet genç komisere çarptı. Aldığı darbeyle yere yığılan genç adamın kafatasında tahribat oluştuğu belirlendi. Komiser yardımcısı, olay yerinde hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Motosiklet sürücüsü olay yerinden ayrıldı. Komiser yardımcısının ölümüyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Motosikletlinin tespiti için çalışmalar başlatıldı.

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Denetim sırasında facia! Kırmızı motosiklet komisere çarpıp kaçtı
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