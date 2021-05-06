Denetim sırasında facia! Kırmızı motosiklet komisere çarpıp kaçtı

Arnavutköy polis merkezinde görevli komiser yardımcısı Yaser Karataş, karakol önündeki ışıklarda denetim yapıyordu. Gece saat üç sıralarında kırmızı renkli 22 A.. 1.. plakalı bir motosikletli iddiaya göre Karataş'ın uyarısına rağmen duramadı. Motosiklet genç komisere çarptı. Aldığı darbeyle yere yığılan genç adamın kafatasında tahribat oluştuğu belirlendi. Komiser yardımcısı, olay yerinde hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Motosiklet sürücüsü olay yerinden ayrıldı. Komiser yardımcısının ölümüyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Motosikletlinin tespiti için çalışmalar başlatıldı.