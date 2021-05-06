Didim Belediye Başkanı gazeteciye açtığı davayı kaybetti

Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, ilçede gazetecilik yapan Ekrem Batur'un Didim Belediyesi'ne ve ASKİ'ye ait tahakkuk ve terkin belgelerini yerel bir internet sitesinde yayımlaması nedeniyle 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak el geçirme ve yayma' iddiasıyla şikayetçi oldu.

İstinaf, yerel mahkeme tarafından verilen 7 bin lira para cezası bozdu, Batur'un beraatine karar verdi. Batur, "Adalet yerini buldu. Sayın Başkan mahkemede su borçlarını ödediğine dair makbuzları getireceğini söyledi. Ancak makbuzları mahkemeye sunamadı. Su borçlarını sildirdiği bir kez daha kesinleşmiş oldu" dedi.



Ekrem Batur

Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay'ın işlettiği otel ve barın 70 bin liralık su borcunu sildirdiği iddiası daha önce bilirkişi raporu ile kesinleşmişti. Atabay ilk bilirkişi raporuna itiraz edince dosya ikinci kez yeniden farklı bilirkişiler tarafından incelendi. İkinci hazırlanan raporda da Atabay'ın su borcunu sildirdiği bir kez daha belgelenmiş oldu. Başkan Atabay, gazeteci Ekrem Batur'un Didim Belediyesi'ne ve ASKİ'ye ait tahakkuk ve terkin belgelerini yerel bir internet sitesinde yayımlaması nedeniyle 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak el geçirme ve yayma' iddiasıyla şikayetçi oldu. Batur, Didim 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 7 bin lira para cezasına çarptırıldı. Batur karara itiraz ederek istinafa gönderdi.

İSTİNAFTAN BERAAT KARARI ÇIKTI

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi tarafından yerel mahkemenin kararı incelendi. Daire Batur'un gazetecilik faaliyeti kapsamında haber verme hakkı sınırları içerisinde hareket ederek belgeyi köşe yazısında yayımlamasının kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma suçu kapsamına girmediği belirtildi. Bu nedenle Batur'un beraatine karar verildi. Hakkında verilen mahkumiyet kararının haksız olduğunun bölge adliye mahkemesi kararıyla kesinleştiğini belirten Ekrem Batur, "Adalet yerini buldu. Sayın Başkan mahkemede su borçlarını ödediğine dair makbuzları getireceğini söyledi. Ancak makbuzları mahkemeye sunamadı. Su borçlarını sildirdiği bir kez daha kesinleşmiş oldu. Haksız olsaydım bugün cezaevinde olurdum. Didim halkının hakkını hukukunu korudum. Didim halkı bu rezillikleri hak etmiyor. Ankara sesimizi duysun acil kayyum atansın. Bu hırs çetesi Didim'i talan etti" dedi.